Iğdır'daki bazı okullarda eğitime bugün ara verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır'daki bazı okullarda eğitime bugün ara verildi

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Iğdır'daki bazı okullarda eğitime bugün ara verildi

Iğdır'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı köy okullarında eğitime bugün gün ara verildi.

Iğdır'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı köy okullarında eğitime bugün gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı köy okullarında eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi.

Merkeze bağlı Gürpınar, Alibeyköy, Mezra, Alikoçak, Karaçomak, Kervensaray, Pınarbaşı, Taşlıca, Kızılkule köylerindeki anaokullarının yanı sıra ilk ve ortaokullarda bugün eğitim yapılmayacak.

Kar ve tipi nedeniyle Tuzluca ilçesinde de eğitime bugün ara verilmişti.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Iğdır, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title