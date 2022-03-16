Iğdır'daki bazı okullarda eğitime bugün ara verildi

TUZLUCA, IĞDIR (AA) - Iğdır'da kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl, Aliköse, Aşağı Civanlı, Doğanyurt, Gedikli, Gülahmet, Güllüce, Kamışlı, Karabulak, Kelekli, Kızılkule, Kula, Söğütlü ve Yukarı Katırlı köylerindeki anaokullarının yanı sıra ilk ve ortaokullarda bugün eğitim yapılamayacak.

Aynı nedenle ilçeye bağlı Gaziler, Karacaören, Osmanköy, Sarıbulak ve Yukarı Civanlı köylerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.