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Iğdır'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 2 Ağır 14 Yaralı

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Iğdır-Tuzluca kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Hüseyin Safa'nın kullandığı yolcu otobüsü yoldan çıkarak ağaca çarptı. İlk belirlemelere göre, kazada 2'si ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesine sevk edildi.

Iğdır'da yolcu otobüsünün yoldan çıkıp ağaca çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Hüseyin Safa'nın (59) kullandığı 61 S 2150 plakalı yolcu otobüsü, Iğdır- Tuzluca kara yolunun Çalpala köyü mevkisinde, yoldan çıkıp ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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