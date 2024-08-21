Iğdır'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 2 Ağır 13 Yaralı
Iğdır-Tuzluca kara yolunda yolcu otobüsü, yoldan çıkarak ağaca çarptı. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Iğdır'da yolcu otobüsünün yoldan çıkıp ağaca çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 13 kişi yaralandı.
Iğdır- Tuzluca kara yolunda yolcu otobüsü, yoldan çıkıp ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.