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Iğdır'da Yoğun Sis Uyarısı

Iğdır'da Yoğun Sis Uyarısı
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Iğdır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, şehir merkezini adeta kapladı. Görüş mesafesinin 10 metrenin altına düştüğü anlarda sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve farlarını açık tutmaları konusunda uyardı.

Iğdır'da yoğun sis

IĞDIR - Iğdır'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, şehir merkezini adeta bir sis bulutuyla kapladı.

Iğdır'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, şehir merkezini adeta bir sis bulutuyla kapladı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düşmesi nedeniyle sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı. Sis, özellikle şehir merkezindeki ana yollar ve yüksek kesimlerde etkili oldu. Yetkililer, sürücülere hız sınırlarına uymaları ve farlarını açık tutmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Güncel
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