Iğdır'da yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Iğdır'ı, Kars, Ağrı ve Nahçıvan'a bağlayan kara yollarında da etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.