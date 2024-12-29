Iğdır'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Iğdır'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü. Sis, Kars, Ağrı ve Nahçıvan'a giden kara yollarında da sürücülere zorluklar yaşattı.
Iğdır'da yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Iğdır'ı, Kars, Ağrı ve Nahçıvan'a bağlayan kara yollarında da etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel