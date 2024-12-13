Iğdır'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
Iğdır'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Sis, Iğdır'ı Kars, Ağrı ve Nahçıvan'a bağlayan kara yollarında da zorluklara neden oldu.
Iğdır'da etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Iğdır'ı, Kars, Ağrı ve Nahçıvan'a bağlayan kara yollarında da etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel