Üye Girişi
Haberler
Rusya, Suriye'den tamamen çekiliyor
Esad'a kucak açan Putin'den sürpriz Suriye hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
Dikkat çeken Suriye çıkışı: Her şey güllük gülistanlık değil
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'ndeki fotoğrafları ortaya çıktı
Tarihi andan çok özel kareler!
Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
Terör örgütünün uykularını kaçıracak görüntü

Iğdır'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Iğdır'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Sis, Iğdır'ı Kars, Ağrı ve Nahçıvan'a bağlayan kara yollarında da zorluklara neden oldu.

Iğdır'da etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Iğdır'ı, Kars, Ağrı ve Nahçıvan'a bağlayan kara yollarında da etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
img

Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
img

TOKİ'nin yaptığı evler sayesinde kiralar 30 binden 8 bine düştü
img

Mike Tyson'dan eşine ses getirecek Jake Paul itirafı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler
'Suriye'de yaşananları zafer olarak görmüyorum'
"Suriye'de yaşananları zafer olarak görmüyorum"
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı
Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet
Eski mahkum her şeyi anlattı! Sednaya Hapishanesi'ndeki tecavüz dehşeti kan dondurdu
Sednaya hakkında daha önce dinlediklerinizi unutun
Yetenek Sizsiniz'le ünlenen sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı
Sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 80. bölüm yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle! Yalı Çapkını 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 14-15 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 87. bölüm tek parça full HD bölüm izle! ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Aralık Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 87. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle Adana ASKİ su kesintisi! 14-15 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 695. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 14-15 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 14-15 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 14-15 Aralık Roblox erişim engelinde son durum!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.