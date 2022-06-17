Iğdır'da YKS'ye girecek öğrencilerden belediye otobüslerinde ulaşım ücreti alınmayacak Iğdır'da üniversite sınavına girecek öğrenci ve aileleri ile sınav görevlilerinden belediye otobüslerinde ulaşım ücreti alınmayacağı bildirildi. Iğdır'da üniversite sınavına girecek öğrenci ve aileleri ile sınav görevlilerinden belediye otobüslerinde ulaşım ücreti alınmayacağı bildirildi. Iğdır Belediyesinden yapılan açıklamada, 18-19 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacağı hatırlatıldı. Açıklamada, bu nedenle söz konusu tarihlerde, sınava girecek öğrencilerin yanı sıra veliler ve sınav görevlilerinden belediye otobüslerinde ulaşım ücreti alınmayacağı kaydedildi. AA / Hüseyin Yıldız - Güncel Iğdır Güncel Haberler

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