Iğdır'da YKS nedeniyle işletmelerde 2 gün canlı müzik yapılmayacak Iğdır'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 2 gün boyunca iş yerlerinde canlı müzik yapılmasına izin verilmeyecek. Iğdır'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 2 gün boyunca iş yerlerinde canlı müzik yapılmasına izin verilmeyecek. Valilikten yapılan açıklamada, kentte düzenlenecek üniversite sınavlarından dolayı canlı müziğe 2 gün süreyle izin verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak YKS nedeniyle öğrencilerimizin sınav öncesi gürültüden dolayı yaşayabilecekleri mağduriyetin önüne geçmek adına söz konusu tarihlerde iş yerlerinde canlı müzik faaliyetlerine ara veriyoruz. Konuyla ilgili hassasiyet gösteren tüm işletmelerimize şimdiden teşekkür ederiz. Tüm öğrencilerimize sınavda başarılar diliyoruz." AA / Hüseyin Yıldız - Güncel Iğdır Güncel Haberler

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