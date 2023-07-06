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Iğdır'da yiyecek arayan tilkiler fotokapanlarca görüntülendi

Iğdır'da yiyecek arayan tilkiler fotokapanlarca görüntülendi

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KuzeyDoğa Derneği tarafından Iğdır'da yaban hayvanlarının hareketliliğini takip etmek amacıyla yerleştirilen fotokapanlara, yiyecek arayan tilkilerin görüntüsü yansıdı.

Iğdır'da yiyecek arayan tilkiler, fotokapanlarca görüntülendi.

KuzeyDoğa Derneğince yaban hayvanlarının hareketliliğinin takip edilmesi amacıyla kentteki bazı noktalara video kaydı da alan fotokapanlar yerleştirildi.

Ağrı Dağı eteklerindeki kırsal alanlara yerleştirilen fotokapana, yiyecek arayan tilkilerin görüntüsü yansıdı.

Genellikle kemirgenleri avlaması ve bu nedenle tarıma katkısıyla bilinen tilkiler, otların arasında yiyecek ararken görüntülendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Iğdır Güncel Haberler

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