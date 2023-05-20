Iğdır'da Yıldırım Düşme Anı Görüntülendi

Iğdır'da etkili olan yağmurun ardından tek katlı bir eve düşen yıldırım, cep telefonuyla görüntülendi. Yıldırımın düştüğü evde bir kişi yaralandı.

IĞDIR'da etkili olan yağmurun ardından tek katlı bir eve düşen yıldırım, cep telefonuyla görüntülendi.

Iğdır, iki günden beri yağmurlu bir havanın etkisi altında. Bugün de yağmurla güne merhaba diyen kentte, Emek mahallesinde bir kişi evinin penceresinden cep telefonuyla görüntü alırken birden karşıdaki tek katlı bahçeli eve yıldırım düştü. Alevlerden korkan vatandaşın bağırarak cep telefonunu bırakması görüntülere yansıdı.Bu arada yıldırımın düştüğü Emek Mahallesi'ndeki evde bulunan bir kişinin yaralandığı öğrenildi. El ve ayaklarında yaralanma olan kişinin Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.(DHA)