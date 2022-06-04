Iğdır'da yeşeren meralar koyun sürüleriyle şenlendi - Haberler

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Iğdır'da yeşeren meralar koyun sürüleriyle şenlendi

İhlas Haber Ajansı - Sebahattin Yum - Güncel
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Iğdır'da yeşeren meralar koyun sürüleriyle şenlendi Iğdır'ın bu yıl fazla yağış alması sonucu yeşeren meralar hayvan sürüleriyle şenlendi.

Iğdır'da yeşeren meralar koyun sürüleriyle şenlendi

IĞDIR - Iğdır'ın bu yıl fazla yağış alması sonucu yeşeren meralar hayvan sürüleriyle şenlendi.

İklimi ve coğrafi koşullarıyla "Doğunun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır'da meralar hayvan sürüleriyle şenlendi. Iğdır merkez olmak üzere geçen yılın kurak geçmesi hayvan sahiplerini zor duruma sokarken bu yılın yağmurlu geçmesi onların yüzünü güldürdü. Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan Karagüney köyünde meraların yeşermesi ile hayvanlar meralarda yerini aldı. Köyde hayvan yetiştiriciliği yapan Murat Savaş, bu yılın bereketli geçtiğini söyleyerek, "Geçen yıl yağmur yağmadığı için meralarda ot olmadığı için hayvanlarımız hepsi aç kaldı. Çoğu hayvanımız saralık hastalığına yakalandı. Bu yıl Allah'a şükür meralarımız iyi, otlar iyi hayvanlar doydu. On ile on beş gün köydeyiz. Daha sonra hep birlikte yaylaya çıkacağız "dedi.

Yeşilin tonlarıyla bezenen meralarda otlanan hayvanlar havadan görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Güncel

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