Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Iğdır'da "Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi.

Yaşlıların yaşam kalitesini artırmak, karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve veriye dayalı hak temelli yaşlanma politikalarını geliştirmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, Vali Ercan Turan, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Selçuk Akgül, kurum temsilcileri ve yaşlılar katıldı.

Çalıştayla yaşlıların ildeki güncel durumlarının ele alınması, sosyal, ekonomik ve sağlık temelli sorunların ve ihtiyaçların tespit edilmesi, kente özgü çözüm önerilerinin oluşturulması, yaşlılara yönelik uygulama örneklerinin ele alınması ve geliştirilmesi, sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Vali Ercan Turan, çalıştayda yaptığı konuşmada, dijital çağa işaret ederek, "Gerçekten içinde bulunduğumuz dijital çağ, Batı'nın, emperyalizmin insanlara dayattığı rasyonalizm sonrası ferdiyetçilik akımı son derece ilerledi, bencillik arttı ve insanlara yoğun şekilde bunu aşıladılar. İnsanlar kendi dertlerine düştü ama bizim milletimiz aziz bir millet, kökleri olan, geleneklere bağlı bir millet. Daha birçok değerimizi kaybetmedik çok şükür ama hızla erozyona uğruyoruz." dedi.

Yaşlılara sahip çıkmanın öneminden bahseden Turan, çalıştayın verimli geçmesini diledi.