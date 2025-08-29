Iğdır'da Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi

Iğdır'da Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Iğdır'da gerçekleştirilen 'Yaşlılık Çalıştayı', yaşlıların yaşam kalitesini artırmak ve karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek amacıyla düzenlendi. Vali Ercan Turan'ın katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, yaşlıların sosyal, ekonomik ve sağlık ile ilgili ihtiyaçları ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Iğdır'da "Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi.

Yaşlıların yaşam kalitesini artırmak, karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve veriye dayalı hak temelli yaşlanma politikalarını geliştirmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, Vali Ercan Turan, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Selçuk Akgül, kurum temsilcileri ve yaşlılar katıldı.

Çalıştayla yaşlıların ildeki güncel durumlarının ele alınması, sosyal, ekonomik ve sağlık temelli sorunların ve ihtiyaçların tespit edilmesi, kente özgü çözüm önerilerinin oluşturulması, yaşlılara yönelik uygulama örneklerinin ele alınması ve geliştirilmesi, sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Vali Ercan Turan, çalıştayda yaptığı konuşmada, dijital çağa işaret ederek, "Gerçekten içinde bulunduğumuz dijital çağ, Batı'nın, emperyalizmin insanlara dayattığı rasyonalizm sonrası ferdiyetçilik akımı son derece ilerledi, bencillik arttı ve insanlara yoğun şekilde bunu aşıladılar. İnsanlar kendi dertlerine düştü ama bizim milletimiz aziz bir millet, kökleri olan, geleneklere bağlı bir millet. Daha birçok değerimizi kaybetmedik çok şükür ama hızla erozyona uğruyoruz." dedi.

Yaşlılara sahip çıkmanın öneminden bahseden Turan, çalıştayın verimli geçmesini diledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen sona erdi

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen sona erdi
Yine cebini doldurdu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat

Yine cebini doldurdu! İşte Fener'den kazandığı tazminat
Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu çıktı

Sıradan bir kaza değilmiş! Tırdan çıkanlar şoke etti
12 kilo veren Merve Özbey'den kış hazırlığı! Kavanozlarca domates sosu yaptı

Ünlü şarkıcı mutfağa girdi, marifetini konuşturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'nun bardağı taşıran sözleri

Mourinho'nun bardağı taşıran sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.