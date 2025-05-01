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Iğdır'da Yasadışı Göçle Mücadele Operasyonları Devam Ediyor

Iğdır'da Yasadışı Göçle Mücadele Operasyonları Devam Ediyor
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Iğdır'da güvenlik güçleri, yasa dışı girişlerin engellenmesi amacıyla 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' kapsamında geniş çaplı kontroller gerçekleştirdi. 178 araç ve 556 kişi sorgulanırken, 2 düzensiz göçmen yakalandı ve çeşitli suçlardan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye'nin Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında yer alan Iğdır'da, yurda yasa dışı girişlerin engellenmesi amacıyla güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında gece kara yollarında, gündüz ise otobüs duraklarında ve sokaklarda sorgulama yaptı.

Ekiplerce Iğdır-Ağrı, Iğdır-Kars ve Iğdır-Nahçıvan kara yolunda yapılan kontrollerde, 178 araç ve 556 kişi sorgulandı.

Ayrıca kentte şehirler arası hizmet veren otobüs firmalarına yönelik de çalışma yürüten ekipler, 11 şirketi kontrol etti.

Yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Çalışmalarda hırsızlık suçundan 1, dolandırıcılıktan 1, uyuşturucu madde ticareti suçundan 1 olmak üzere aranan 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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