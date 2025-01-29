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Iğdır'da Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 15 Kişi Yakalandı

Iğdır'da Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 15 Kişi Yakalandı
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Iğdır'da düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giren 15 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. İki zanlı tutuklanarak, göçmenler Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Iğdır'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 15 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca ilçesinde yasa dışı göçle ilgili çalışma yaptı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda yakalanan 15 Afganistan uyruklu, Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Düzensiz göçmenleri yurda yasa dışı yollarla soktukları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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