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Iğdır'da Veteriner Hekim Tartışmasında Silahlı Saldırı: 1 Ölü

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Iğdır'ın Aralık ilçesinde bir kişi, tartıştığı veteriner hekimi silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde bir kişi, tartıştığı veteriner hekimi silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen veteriner hekim O.G. ile H.K. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.K, veteriner hekim O.G'yi silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan veteriner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan H.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Aralık Iğdır Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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