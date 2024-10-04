Iğdır'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin evinde 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.