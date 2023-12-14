Haberler ›› Güncel ›› Iğdır'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

Iğdır'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

14 Aralık 2023 21:53 Güncelleme: 21:54 Abone Ol

Iğdır'da yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 3 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, uyuşturucu madde kullanan 5 kişiye de yasal işlem yapıldı.