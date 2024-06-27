Iğdır'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı
Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Ekiplerin yaptığı aramalarda ise 7 kilo 500 gram esrar, 345 kök kenevir ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 3 adreste arama yaptı.
Ekipler, 7 kilo 500 gram esrar, 345 kök kenevir ve 1 hassas terazi ele geçirdi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.