Iğdır'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 973 gram kubar esrar ele geçirildi.
Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca ilçesinde "uyuşturucu imal ve ticareti yapmak" suçunu işledikleri iddiasıyla 2 şüpheliyi takibe aldı.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde, 973 gram kubar esrar ele geçirildi.