Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı
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Iğdır'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve aparatları ele geçirilirken, bir zanlı tutuklandı.

Iğdır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca, kent merkezinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelinin adresinde arama yapıldı.

Aramada, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde, kullanma aparatları ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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