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Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

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Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tuzluca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli takibe alındı. Ekiplerce yapılan baskında 3 zanlı suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılardan uyuşturucu temin ettikleri iddiasıyla 13 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tuzluca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli takibe alındı.

Ekiplerce yapılan baskında 3 zanlı suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılardan uyuşturucu temin ettikleri iddiasıyla 13 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Jandarma Başsavcı Tuzluca Iğdır Güvenlik Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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