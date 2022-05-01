Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, düzenledikleri farklı operasyonlarda 26 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yaptı.

Polis ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan işlem yaptıkları 8 şüpheliden 4'ünü de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda ayrıca farklı miktarlarda esrar, metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Iğdır, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title