Iğdır'daki uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklananların sayısı 12'ye yükseldi

Güncelleme:
Iğdır'da 3 ay süren takip sonucu düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalananların sayısı 12'ye yükseldi. 14 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda 15 adrese baskın yapılmış ve toplamda 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Iğdır'da 3 ay sürdürülen takip sonucu düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanıp tutuklananların sayısı 12'ye çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 14 Ocak'ta kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Iğdır'da 14 Ocak'ta özel harekat polisleri ve insansız hava araçlarının da desteğiyle 15 adrese düzenlenen operasyonda 13, daha sonra da 1 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
