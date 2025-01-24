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Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı
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Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve aparatları ele geçirildi.

Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçuna karışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

"Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 ay boyunca yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda esrar, sentetik uyuşturucu, hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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