Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Iğdır'da yapılan operasyonda, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 kişi gözaltına alındı. 5 şüpheli tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı. Operasyonda esrar, metamfetamin ve silahlar ele geçirildi.

IĞDIR'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 7 farklı adrese operasyon düzenledi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 20,85 gram esrar, 6,80 gram metamfetamin, 10 sentetik hap, 3 kağıda emdirilmiş bonzai, 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 şarjör, 9 fişek ve 5 kartuş ile uyuşturucu kullanımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 10 kişiye de 'Uyuşturucu kullanma' suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
