Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti ve imalatı yapan 5 şüpheli tutuklandı. Operasyon sırasında ayrıca 7 kişi hakkında uyuşturucu kullanımı nedeniyle işlem yapıldı.

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu madde kullandıkları iddiasıyla da 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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