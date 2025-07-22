Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti ve imalatı yapan 5 şüpheli tutuklandı. Operasyon sırasında ayrıca 7 kişi hakkında uyuşturucu kullanımı nedeniyle işlem yapıldı.
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucu madde kullandıkları iddiasıyla da 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel