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Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

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Iğdır'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Aralık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 15 gram uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Tutuklanan şüphelilerin yanı sıra uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 8 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Iğdır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Aralık ilçesinde "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 15 gram uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tutuklanan şüphelilerden uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 8 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Iğdır Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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