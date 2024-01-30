Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
Iğdır'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Aralık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 15 gram uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Tutuklanan şüphelilerin yanı sıra uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 8 kişi hakkında da işlem yapıldı.
Iğdır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Aralık ilçesinde "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 15 gram uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Tutuklanan şüphelilerden uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 8 kişi hakkında da işlem yapıldı.