Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Tuzluca ilçesindeki bir evde yapılan baskında 1012 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı iddiasıyla Tuzluca ilçesindeki bir evde yapılan operasyonda 1012 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Jandarma ekibi, "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.