Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
Iğdır'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, vücudunda uyuşturucu bulunan İran uyruklu bir kişi ve onunla bağlantılı 2 kişi tutuklandı. Operasyon, uyuşturucu ithalatı bilgisi üzerine yapıldı.
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Bu kapsamda İran uyruklu kişiyi yakalayarak Iğdır Devlet Hastanesine götüren ekipler, röntgen çekilen zanlının vücudunda 173 gram sentetik uyuşturucu tespit etti.
İranlı zanlıyla bağlantılı oldukları ve kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel