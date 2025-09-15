Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlıyı takibe aldı.

Zanlıların polisi fark edip kaçmaları üzerine kovalamaca yaşandı. Bir süre sonra araçları durdurulan şüpheliler yakalandı.

Araçta yapılan aramada 50 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Y, E.S. ve O.Ç, "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.