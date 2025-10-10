Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
Iğdır'da yapılan narkotik denetiminde, İran'dan ülkeye giren bir kişinin makatında 130 gram metamfetamin bulundu. İlgili kişiler emniyetin çalışmaları sonucu tutuklandı.
IĞDIR'da, İran'dan yurda giren kişinin hastanede yapılan radyolojik görüntülemede İran uyruklu şüphelinin makatında uyuşturucu tespit edildi. Şüpheli ile onunla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İran'dan ülkeye giren bir kişi, şüphe üzerine hastaneye götürüldü. Burada yapılan radyolojik görüntülemede şüphelinin makatında 3 parça halinde yabancı cisim tespit edildi. Hastanedeki operasyonla çıkarılan 3 pakette 130 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında polis, bu kişiyle bağlantılı olduğu ve aldıkları uyuşturucuyu kentte kullanıcılara sattığı tespit edilen 2 şüpheliyi daha yakaladı. 47 gram daha metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.