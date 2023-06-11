Iğdır'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi, tabanca, av tüfeği, fişek ve boş şarjör ele geçirildi.

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

IĞDIR - Iğdır'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon çerçevesinde şehir merkezindeki bir evde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 75 fişek ve 2 boş şarjör ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 1 kişi gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.