Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 579 gram esrar ve çeşitli uyuşturucu aparatı ele geçirilirken 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 579 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi ve 1 öğütücü ele geçirdi. Ekipler araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.