Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Iğdır'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi, tabanca, av tüfeği, fişek ve boş şarjör ele geçirildi.

Iğdır'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında kent merkezindeki bir evde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 75 fişek ve 2 boş şarjör ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.