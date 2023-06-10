Üye Girişi
Haberi Paylaş
Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Güncel Haberler

Iğdır'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi, tabanca, av tüfeği, fişek ve boş şarjör ele geçirildi.

Iğdır'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında kent merkezindeki bir evde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 75 fişek ve 2 boş şarjör ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Iğdır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title