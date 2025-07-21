Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 1350 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Iğdır'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1350 gram esrar ele geçirildi ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 1350 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1350 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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