Iğdır'da Üçüz Bebek Sevinci: Sağlık Bakanlığı Ambulans Uçakla Yardım Etti

Iğdır'da yaşayan ve üçüz bekleyen Bilgihan Balta, ambulans uçakla sevk edildiği Sivas Numune Hastanesi'nde prematüre üçüz dünyaya getirdi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Söğütlü köyünde ikamet eden iki çocuk annesi 29 yaşındaki Bilgihan Balta'nın 12 Haziran'da doğum sancıları başlayınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve üçüz bebek bekleyen Balta, daha sonra Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Balta, 3 Temmuz'da hastanenin Kadın Doğum Polikliniğinde sezaryenle 3 erkek bebek dünyaya getirdi.

Bilgihan ve Emin Balta çifti, prematüre doğan bebeklerinden birine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun ismini, diğerine yoğun bakımda bebeklerin takibini yapan doktor Coşkun Armağan'ın soyadını, üçüncüye ise Aras ismini koydu.

"Devletimize çok teşekkür ediyorum"

Bilgihan Balta, AA muhabirine, ambulans uçakla Sivas'a sevk edilmesine ve Numune Hastanesi'nde doğum gerçekleştirmesine yardımcı olan Sağlık Bakanı Memişoğlu başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Çok mutlu olduğunu belirten Balta, "Bebeklerim prematüre olarak doğdu. Sağlık durumları takip ediliyor, inşallah iyi olurlar. Devletimize çok teşekkür ediyorum, Allah zeval vermesin." dedi.

Baba Emin Balta ise eşinin doğum sancılarının başlaması üzerine ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne götürdüklerini anlattı.

Hastanenin fiziki ortamının yetersiz kalması nedeniyle Sivas'a sevk edildiklerini ifade eden Balta, bu süreçte kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

"Çok mutlu oldum"

Sivas Numune Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Coşkun Armağan da Iğdır'dan gelen ve 26 haftalık gebelikte üçüz bekleyen Bilgihan Balta'nın yaklaşık 3 hafta boyunca Kadın Doğum Polikliniğinde takip edildiğini söyledi.

Bebeklerin 29 haftalık olduğunda ve ortalama 1000 grama ulaştığında doğumlarının gerçekleştirildiğini belirten Armağan, "Bebekleri sağlıklı bir şekilde ünitemize aldık. Hepsinin takibini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Soyadının bebeğe verilmesinin kendisini mutlu ettiğini kaydeden Armağan, "Ailemize teşekkür ettim ve çok mutlu oldum. Armağan, çok güzel bir isim. 3 bebek bence ailemize armağan oldu. 3 erkekle ileride biraz zorlanacaklar. İnşallah sağlıkla hepsini taburcu ederiz." diye konuştu.