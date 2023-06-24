Iğdır'da üç aşiret barıştırıldı

Iğdır'da, aralarında 3 yıldır husumet bulunan üç aşiret, kanaat önderleri tarafından barıştırıldı. Kadim Aşiretler Federasyonu heyeti, 2020 yılında yaşanan kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan Burukan, Redkan ve Unki aşiretlerinin barıştırılması için girişimde bulundu. Girişimler sonucu aşiretlerin barıştırılması için Karaağaç Mahallesi'nde çadır kurulup hayır yemeği verildi.

Iğdır'da, aralarında 3 yıldır husumet bulunan üç aşiret, kanaat önderleri tarafından barıştırıldı.

Kadim Aşiretler Federasyonu heyeti, 2020 yılında yaşanan kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan Burukan, Redkan ve Unki aşiretlerinin barıştırılması için girişimde bulundu.

Girişimler sonucu aşiretlerin barıştırılması için Karaağaç Mahallesi'nde çadır kurulup hayır yemeği verildi.

Çadırda kanaat önderleriyle bir araya gelen aşiret mensupları, burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından tokalaşarak barıştı.

Törende konuşan Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Başkanı Ferhat Armağan, Müslümanlığın kavgayı değil, barışı emrettiğini söyledi.

Hz. Muhammed'in de her zaman barıştan yana olduğunu belirten Armağan, "Peygamber Efendi'miz diyor ki, bir Müslüman'ın 3 günden fazla birbiriyle küsmesi caiz değildir. Elhamdülillah biz toplum olarak barışın hep yanındayız, milletimiz eskiden beri de bunu sağlıyor. Bu ibadet kadar önemli bir meseledir." dedi.

Armağan, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayı anımsatarak, "O elim hadiseyi biliyorsunuz, Türkiye'yi üzdü, hepimizin ciğerini yaktı. Bu dehşet hadise de hakikaten Doğu ve Güneydoğu'da bulunan aşiret liderlerinin, kanat önderlerinin, alimlerin sözlerine kulak asılması gerektiğini bir daha gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.