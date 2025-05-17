Iğdır'da Tır Çarpması: 60 Yaşında Yaya Hayatını Kaybetti
Iğdır'ın Karaağaç Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Hanımzer Parlak, sürücüsü öğrenilemeyen bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Parlak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Iğdır'da yolun karşısına geçerken tırın çarptığı 60 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.
Karaağaç Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 27 AHG 992 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanımzer Parlak'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Parlak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücü ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel