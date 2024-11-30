Üye Girişi
Haberler
Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

 Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor

Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor

 Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

'Rejim askerlerinin iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

İşte Beşiktaş'ın yeni başkanı

Iğdır'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramada Bizans dönemine ait 201 altın sikke ele geçirildi.

Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir zanlıyı takibe aldı.

Şüphelinin aracını durdurup arama yapan ekipler, Bizans dönemine ait 201 altın sikke ele geçirdi.

Ekiplerce zanlı gözaltına alındı, sikkelere el konuldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
img

Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı
img

Görüntüyü izleyenler mest oluyor: Cennetlik adam işte
img

Öğretmenlerine sürpriz yapan öğrenciler, hiç beklemedikleri bir karşılık aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Aralık Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 30 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 30 Kasım 2024 Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları Bekleni30 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açyor 1912 Stokholm Olimpiyatlarında grekoromen stilde Estonyalı Martin Klein ve Finli Alfred Asikainen arasında yapılan ve olimpiyat tarihinin en uzun ... 2 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Akrep, Aslan, Başak burcu yorumu! 2 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Kullanmakta olduğumuz miladi takvimde, artık olmayan bir yılın 60. günü hangisidir? Kahve falında tavus kuşu görmek ne demek? Eyüpspor'da kaç oyuncu eksik? Alanya'da deprem mi oldu? 29 Kasım Alanya deprem mi oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.