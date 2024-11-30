Iğdır'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
Iğdır'da jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramada Bizans dönemine ait 201 altın sikke ele geçirildi.
Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir zanlıyı takibe aldı.
Şüphelinin aracını durdurup arama yapan ekipler, Bizans dönemine ait 201 altın sikke ele geçirdi.
Ekiplerce zanlı gözaltına alındı, sikkelere el konuldu.