Iğdır'da Sulama Kanalları Temizleniyor

Iğdır'da Sulama Kanalları Temizleniyor
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Iğdır'da 35 yıl önce inşa edilen sulama ve tahliye kanallarının temizlenmesi, tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor. AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, çalışmaların önemine dikkat çekti.

DOĞU'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da, 35 yıl önce yapılan sulama ve tahliye kanalları temizleniyor. AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, bu çalışmanın tarımsal verimliliği büyük oranda artıracağını söyledi.

Türkiye'nin en doğusunda ve önemli bir kültür kavşağında yer alan kent, verimli toprakları nedeniyle 'Doğu'nun Çukurova'sı' olarak anılıyor. Pirinç ve pamuğun yetiştiği, yıllık 50 bin ton kayısı üretimi ile Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan Iğdır'da, Devlet Su İşleri (DSİ) 24'üncü Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 242'nci Iğdır Şube Müdürlüğü ekipleri 100'den fazla iş makinesiyle 35 yıl önce yapılan 1800 kilometrelik sulama ve tahliye kanallarını temizliyor.

AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, bu çalışmanın tarımsal verimliliği büyük oranda artıracağını söyledi. Ayaz, İklimi ve coğrafi koşullarıyla birçok tarım ürününün yetiştirildiği, Doğu'nun Çukurova'sı olarak anılan Iğdır'a bereket taşıyan sulama kanallarında 8 ay önce başlatılan temizlik çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı. Tarımsal sulama sorununu kalıcı olarak çözmek adına Tuzluca Depolama Barajı'nın yapımı için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Tuzluca Barajı'nın ihalesi yapıldı. Ancak barajın tamamlanması 3-4 yıl süreceği için bu sürede çiftçimizin mağdur olmaması adına alternatif çözümler geliştirdik. 200'e yakın su sondajı yapıldı. Fakat bunların da yeterli olmayacağını görünce, 35 yıl önce yapılan sulama ve tahliye kanallarının temizlenmesine yoğunlaştık diye konuştu.

Kentin verimli arazileri ve iklimiyle tarımda ön plana çıkan bir şehir olduğunu hatırlatan Ali Kemal Ayaz, Sulama sorunu nedeniyle yılda 2-3 mahsul alınabilecek topraklarımızdan, 1 mahsulü dahi zor alır duruma gelmiştik. Kanal hatlarını adeta bir anjiyo gibi temizliyoruz. Önümüzdeki yıllarda Tuzluca Barajı da devreye girdiğinde, Iğdır yılda 3-4 verim alarak, Türkiye'nin tarımda öncü illerinden biri olacak" ifadelerini kullandı. DSİ işçilerine, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz ve Vali Ercan Turan'a teşekkür eden Ayaz, bu çalışmaların Iğdırlı çiftçileri şaha kaldıracağını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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