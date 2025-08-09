Iğdır'da Sulama Kanalına Düşen Dana Kepçeyle Kurtarıldı

Iğdır'da Sulama Kanalına Düşen Dana Kepçeyle Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'ın Çalpala köyünde sulama kanalına düşen bir dana, köylülerin ve iş makinesi operatörünün yardımlarıyla kurtarıldı. Olay sonrası köylüler, benzer kazaların önlenmesi için tedbir alınması çağrısında bulundu.

IĞDIR'da sulama kanalına düşen dana kepçeyle kurtarıldı.

Olay, Çalpala köyünde meydana geldi. Serkan Karabuğa'ya ait dana köydeki sulama kanalına düştü. Köylülerin ihbarıyla bölgeye iş makinesi gönderildi. Sulama kanalına giren bölge halkı, danayı halatla bağladı. Kanal kenarındaki Mehmet Karadağ'ın kullandığı kepçeye takılan halatla çekilen dana, kanaldan çıkarıldı. Köylüler, benzer olayların yaşanmaması için kanal çevresinde tedbir alınmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı

İstanbul'da son durum ne? İşte AK Parti'nin elindeki anket sonucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı

Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.