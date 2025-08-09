Iğdır'da Sulama Kanalına Düşen Dana Kepçeyle Kurtarıldı
Iğdır'ın Çalpala köyünde sulama kanalına düşen bir dana, köylülerin ve iş makinesi operatörünün yardımlarıyla kurtarıldı. Olay sonrası köylüler, benzer kazaların önlenmesi için tedbir alınması çağrısında bulundu.
Olay, Çalpala köyünde meydana geldi. Serkan Karabuğa'ya ait dana köydeki sulama kanalına düştü. Köylülerin ihbarıyla bölgeye iş makinesi gönderildi. Sulama kanalına giren bölge halkı, danayı halatla bağladı. Kanal kenarındaki Mehmet Karadağ'ın kullandığı kepçeye takılan halatla çekilen dana, kanaldan çıkarıldı. Köylüler, benzer olayların yaşanmaması için kanal çevresinde tedbir alınmasını istedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel