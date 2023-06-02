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Iğdır'da sulama barajına düşen atı AFAD kurtardı

Iğdır'da sulama barajına düşen atı AFAD kurtardı

Güncel Haberler

Iğdır'da sulama barajına düşen at, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı. Çalpala köyü yakınından geçen bir kişi, tarım amaçlı arazi sulaması için kullanılan barajda at görünce durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen AFAD ekibi, barajın yanından geçerken düştüğü tahmin edilen atın kurtarılması için çalışma başlattı. Ekip, atı halatlarla bağlayıp kurtararak sahibine teslim etti.

Iğdır'da sulama barajına düşen at, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince kurtarıldı.

Çalpala köyü yakınından geçen bir kişi, tarım amaçlı arazi sulaması için kullanılan barajda at görünce durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen AFAD ekibi, barajın yanından geçerken düştüğü tahmin edilen atın kurtarılması için çalışma başlattı.

Ekip, atı halatlarla bağlayıp kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Iğdır AFAD Güncel Haberler

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