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Iğdır'da Su Maymunları Görüntülendi

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Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan Karasu Sulak Alanı'nda, anavatanı Güney Amerika olan ve kürk üretimi için getirilen su maymunları beslenirken görüntülendi.

Iğdır'da, Ağrı Dağı'nın eteklerinde su maymunları beslenirken görüntülendi.

Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Karasu Sulak Alanı, birçok kuş türünün yanı sıra kemirgen ve sürüngenlere de ev sahipliği yapıyor.

Dağın zirvesindeki buzullardan gelen sularla beslenen sulak alanda, anavatanı Güney Amerika olan ve kürk üretimi için getirildikten sonra yayılan su maymunu da (Myocastor coypus) yaşıyor.

Görünüşü nedeniyle dev fareyi andıran su maymunları, sulak alanın kıyılarına çıktı.

Su maymunlarının buradaki bitkilerle beslenme anı görüntülendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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