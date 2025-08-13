Iğdır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan M.B, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
İlçe merkezinden aracıyla Küçükova köyüne giden M.B, dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, M.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılan M.B'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel