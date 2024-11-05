Iğdır'da Silah ve Akaryakıt Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı
Iğdır'da yapılan operasyonda silah ve akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında farklı adreslere baskın düzenledi.
Iğdır'da silah ve akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçakçılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce farklı adreslere yapılan operasyonlarda, 3 tabanca ile 145 tabanca mermisi, 2 av tüfeği ile 74 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Aralık ilçesinde bir adreste yapılan aramada ise 2 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Ekipler, silah operasyonunda 2, akaryakıt operasyonunda ise bir şüpheliyi gözaltına alındı.