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Iğdır'da Silah ve Akaryakıt Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

Iğdır'da Silah ve Akaryakıt Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı
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Iğdır'da yapılan operasyonda silah ve akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında farklı adreslere baskın düzenledi.

Iğdır'da silah ve akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçakçılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce farklı adreslere yapılan operasyonlarda, 3 tabanca ile 145 tabanca mermisi, 2 av tüfeği ile 74 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Aralık ilçesinde bir adreste yapılan aramada ise 2 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ekipler, silah operasyonunda 2, akaryakıt operasyonunda ise bir şüpheliyi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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