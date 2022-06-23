Iğdır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden gelen ve Iğdır'da silah sattığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli, Melekli beldesindeki bir restoranda, getirdiği silahları satmaya çalışırken yakalandı. Olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen bir şüpheli de gözaltına alındı.

Operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 16 mermi, 1 namlusu değiştirilmiş ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeğe ait 66 fişek, silah yapım ve tamirinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.