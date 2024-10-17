Iğdır'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama
Iğdır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, jandarma ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. Yapılan operasyon sonucu 6 kaçak tabanca ele geçirilirken, şüpheli tutuklandı.
Iğdır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Silah kaçakçılığı ve ticareti" suçunu işlediği iddiasıyla 1 kişiyi takibe aldı.
Gerçekleştirilen operasyonla zanlıyı yakalayan ekipler, 6 kaçak tabanca ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.