Iğdır'da siber suçlarla mücadele operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Iğdır'da düzenlenen siber suçlarla mücadele operasyonunda, çevrim içi müstehcen içerik izleyen ve yayımlayan 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan siber suçlarla mücadele soruşturması kapsamında çalışma yaptı.
Polis ekipleri tarafından farklı adreslere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, çevrim içi müstehcen görüntülerini izleyen, depolayan ve yayınlayan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel