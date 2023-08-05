Iğdır'dan Şanlıurfa'ya satışı yapılan küçükbaş hayvanlar, sevk için gerekli olan belgelerin yapılması için yüklendiği tırda uzun süre beklediği için havasızlıktan telef oldu. Hayvan sahipleri ve tüccarlar durumu yetkililere bildirdi.

Iğdır'da sevk için bekleyen hayvanlar havasızlıktan tırda telef oldu

IĞDIR - Iğdır'dan Şanlıurfa'ya satışı yapılan küçükbaş hayvanlar, sevk için gerekli olan belgelerin yapılması için yüklendiği tırda uzun süre beklediği için havasızlıktan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'dan Iğdır'a küçükbaş hayvan almak için gelen tüccarlar şehirde bir vatandaştan iki tırı dolduracak sayıda hayvan aldı. Hayvan sahibi ve tüccarlar hayvanların yüklemesini yaptıktan sonra hayvanların şehir dışına sevki için gerekli belgeleri almak için hayvanların yüklü olduğu tır ile beraber Iğdır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü önüne gitti. İddiaya göre hayvan sahibi ve tüccarlar burada uzun süre belgelerin hazırlanmasını bekledi. Hayvanların branda kaplamalı tırda sıcaktan dolayı sıkıntı yaşadığını belirten hayvan sahipleri yetkililerden işlemlerin hızlandırılmasını istedi. İddiaya göre uzun süre içi elli derece sıcaklığı bulan tırda bekleyen hayvanlardan 40 tanesi telef oldu. Hayvan sahibi ve tüccarlar durumu fark edince bütün hayvanları tırdan indirdi. Durumu gören hayvan sahibi, tüccarlar ve çevredeki vatandaşlar yetkililere tepki gösterdi. Birçok hayvanın ise sıcaktan dolayı bitkin düştüğü görüldü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.